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Что известно о пожаре в психиатрической клинике в Одессе: версии трагедии

11 июня 2019 12:15
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Новости Украины. В Одессе завели уголовные дела в связи с пожаром в психиатрической клинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, жертвами ЧП стали шесть человек, еще как минимум четверо находятся в больнице.

По предварительным данным, в медучреждении были нарушены требования пожарной безопасности. Сейчас в кабинетах должностных лиц больницы, а также в административном корпусе заведения проводят обыски. По мнению специалистов, возможной причиной пожара стало занесение огня извне. Расследование продолжается.

Что известно о пожаре в психиатрической клинике в Одессе: версии трагедии-1

Что известно о пожаре в психиатрической клинике в Одессе: версии трагедии-3

# Пожар # Фотофакт

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