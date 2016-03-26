Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Бельгии – о теракте в Брюсселе и пострадавших белорусах

Теракты вновь потрясли Европу: взрывы прозвучали во вторник в столице Бельгии и столице Евросоюза, Брюсселе. Более 30 человек погибли и еще 300 получили ранения. Как стало известно через несколько дней, когда уже утихла суматоха,– в числе пострадавших и граждане Беларуси. Последние новости из Брюсселя и, может быть, какие-то советы тем, кто собирается в столицу Бельгии и в соседние страны по служебным либо по личным делам, попробуем узнать у Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Бельгия Андрея Евдоченко. Он с нами на связи.

Юрий Козиятко:

Андрей Александрович, здравствуйте!

Андрея Евдоченко, Чрезвычайный и Полномочный Посла Республики Беларусь в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург:

Добрый день, Юрий Васильевич.

Юрий Козиятко:

Во-первых, есть ли какая-то дополнительная информация, связанная с нашими гражданами, которые пострадали во время терактов, как я уже сказал?

Андрея Евдоченко:

Мы из официальных бельгийских источников получали информацию, что наши граждане были госпитализированы. На самом деле, они лечились амбулаторно. То есть госпитализация не понадобилась, поскольку те травмы, которые они получили, были небольшими.

Юрий Козиятко:

Слава Богу. Повезло, наверное, да?

Андрея Евдоченко:

Да, им повезло.

Юрий Козиятко:

А что сейчас происходит в Брюсселе? Вернулся ли город в привычный ритм? Или по-прежнему жизнь устроена в чрезвычайном режиме?

Мы сейчас видим видео о главной площади – Гран-Плас. Видим, что люди приносят цветы.

Что происходит в Брюсселе, подскажите?

Андрея Евдоченко:

Собственно, город в нормальное русло еще не вернулся и, наверное, еще не скоро вернется после этого шока. У нас продолжается трехдневный траур. Но постепенно жизнь, конечно, нормализуется. Основной, центральный брюссельский аэропорт еще не будет работать до воскресенья на прием и отправку пассажирских рейсов. Основной объем перевозок взял на себя Антверпен и Шарлеруа. Общественный транспорт потихонечку возвращается. Практически все маршруты уже открыты. Уровень безопасности понижен с четвертого до третьего. Но третий уровень все равно означает сохранение потенциальной угрозы террористических актов.

Юрий Козиятко:

Белорусам, которые собираются в силу необходимости в Брюссель и в Бельгию, какие-то рекомендации можете дать: ехать – не ехать, что нужно помнить при этом?

Андрея Евдоченко:

По части тех, кто хотел бы посетить Бельгию в эти дни в туристических целях, конечно, рекомендовал бы пока воздержаться от этого. Во-первых, многие части города являются недоступными, там еще проходят определенные операции, есть ограничения на передвижения. То есть с точки зрения безопасности, не совсем правильное время визита в Бельгию. И с точки зрения того, что не удастся посмотреть все достопримечательности, тоже важно.

В принципе, я рекомендовал бы всем нашим гражданам следить за официальными сообщениями МИД и за теми рекомендациями, которые дает наше внешнеполитическое ведомство.

Юрий Козиятко:

И ваши рекомендации тоже очень важны, поскольку вы там находитесь. Вы лучше всех знаете ситуацию. Спасибо, Андрей Александрович.

Андрея Евдоченко:

Спасибо, Юрий Васильевич. Но самое важное, что наши граждане сильно не пострадали в этой ситуации.

Юрий Козиятко:

Мы от вас это услышали, и это радует.

Андрея Евдоченко:

Глава семьи уже работает, так что все у них пока нормально.

Юрий Козиятко:

Спасибо еще раз. На связи с нами был Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Бельгии Андрей Евдоченко.