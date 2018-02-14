Организатора двух взрывов в Нью-Йорке приговорили к пожизненному заключению

Новости США. Суд Нью-Йорка приговорил к пожизненному заключению и выплате денежной компенсации выходца из Афганистана, ответственного за два взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об атаках 2016 года. Первый взрыв был осуществлен на Манхэттене, в результате которого пострадали более 30 человек. Второй – в округе Оушен. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление.