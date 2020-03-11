ЧП в Мексике: столкнулись два поезда метро

Новости Мексики. В столице Мексики столкнулись поезда метро: погибли 2 человека, более 40 получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше половины пострадавших госпитализированы.
Новости Мексики. В столице Мексики столкнулись поезда метро: погибли 2 человека, более 40 получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше половины пострадавших госпитализированы.
Среди них два машиниста составов. ЧП произошло на станции «Такубайя». Сейчас там работают спасатели и медики. Причины выясняются.
В руководстве метрополитена Мехико сообщили о временном закрытии линии метро, где произошёл инцидент.