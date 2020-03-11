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ЧП в Мексике: столкнулись два поезда метро

11 марта 2020 14:19
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Новости Мексики. В столице Мексики столкнулись поезда метро: погибли 2 человека, более 40 получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше половины пострадавших госпитализированы.

ЧП в Мексике: столкнулись два поезда метро -1



Среди них два машиниста составов. ЧП произошло на станции «Такубайя». Сейчас там работают спасатели и медики. Причины выясняются.

ЧП в Мексике: столкнулись два поезда метро -3

В руководстве метрополитена Мехико сообщили о временном закрытии линии метро, где произошёл инцидент. 

# ЧП # Фотофакт

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