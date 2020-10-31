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В Челябинске произошёл взрыв в студенческой поликлинике

31 октября 2020 12:35
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Новости России. ЧП в российском Челябинске. В студенческой поликлинике взорвалась кислородная будка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Челябинске произошёл взрыв в студенческой поликлинике-1

Вслед за этим возник пожар на площади 150 квадратных метров. Огонь охватил первый и второй этажи. Из поликлиники эвакуировали 150 человек. Пострадавших нет. Все пациенты будут распределены в другие учреждения.

В Челябинске произошёл взрыв в студенческой поликлинике-4

Предварительной причиной ЧП называют нарушения при монтаже или при эксплуатации оборудования.

# Взрыв # Фотофакт

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