В Челябинске произошёл взрыв в студенческой поликлинике

Новости России. ЧП в российском Челябинске. В студенческой поликлинике взорвалась кислородная будка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вслед за этим возник пожар на площади 150 квадратных метров. Огонь охватил первый и второй этажи. Из поликлиники эвакуировали 150 человек. Пострадавших нет. Все пациенты будут распределены в другие учреждения.