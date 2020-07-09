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В Лондоне 20-метровый строительный кран рухнул на жилые дома

09 июля 2020 08:40
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Новости Великобритании. На востоке Лондона 20-метровый строительный кран рухнул на жилые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате происшествия погибла женщина. Ещё четыре человека были ранены.

В Лондоне 20-метровый строительный кран рухнул на жилые дома -1

Прибывшие к месту ЧП медики оказали первую помощь двум пострадавшим. Остальных с серьёзными травмами головы доставили на лечение в больницу.

В Лондоне 20-метровый строительный кран рухнул на жилые дома -4

Из-за частичного обрушения крыши одного из зданий, внутри оказались заблокированы люди. Бригады пожарных несколько часов расчищали завалы, чтобы помочь жильцам выбраться из квартир. Сейчас на стройплощадке работают правоохранители. Причины случившегося устанавливаются. 

# Несчастный случай # Фотофакт

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