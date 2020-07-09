В Лондоне 20-метровый строительный кран рухнул на жилые дома

Новости Великобритании. На востоке Лондона 20-метровый строительный кран рухнул на жилые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате происшествия погибла женщина. Ещё четыре человека были ранены.

Прибывшие к месту ЧП медики оказали первую помощь двум пострадавшим. Остальных с серьёзными травмами головы доставили на лечение в больницу.