Прямой эфир

Число жертв теракта в метро Петербурга возросло до 16

21 апреля 2017 09:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В больнице Санкт-Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате взрыва в метро. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Число жертв теракта в метро Петербурга возросло до 16-1



За жизнь 57-летней женщины врачи боролись более двух недель.

По последним данным, на стационарах остается 23 человека, состояние четырех пострадавших оценивается как «средней степени тяжести».

На амбулаторном лечении – 58 человек.

Напомним, взрыв на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро прогремел 3 апреля. Известно, что смертник Акбаржон Джалилов репетировал теракт две недели. Последний месяц жил на съемной квартире. До этого часто менял жилье и паспорта (подробности).

На этой неделе сотрудники ФСБ задержали в Московской области предполагаемого организатора теракта – 26-летнего Аброра Азимова. Что известно об этом человеке – здесь подробнее.

# Фотофакт # Теракт в метро Санкт-Петербурга

Другие новости рубрики

Все новости
Более 55% голосов: Александр Вучич официально признан пятым избранным президентом Сербии
21 апреля 2017 07:26

Более 55% голосов: Александр Вучич официально признан пятым избранным президентом Сербии

Два вагона с бревнами сошли с рельсов в Канаде: из-под завалов извлекли тела двух погибших
21 апреля 2017 07:24

Два вагона с бревнами сошли с рельсов в Канаде: из-под завалов извлекли тела двух погибших

Теракт на Елисейских полях: что известно о человеке, открывшем огонь
21 апреля 2017 07:17

Теракт на Елисейских полях: что известно о человеке, открывшем огонь