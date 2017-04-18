Признал вину в полном объеме? Что известно о предполагаемом организаторе теракта в петербургском метро

Новости России. Аброр Азимов, задержанный накануне в Подмосковье, признал свою вину. По данным спецслужб, именно этот человек отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Мужчина признал вину в полном объеме. Об этом днем во вторник сообщили российские информагентства, ссылаясь на адвоката Азимова.



Армен Задоян, адвокат:

Он признал вину в полном объеме.

Несколько часов назад Аброр Азимов отказался от признательных показаний.

Аброр Азимов (передает РИА-Новости):

Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву, я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое.

Как сообщает РИА-Новости, по словам Азимова, ему дали команду, сам он не знал, что участвует в теракте. Какую именно команду ему дали и кто, пока остается неясным.

Кадры задержания одного из организаторов теракта распространили российские издания.

Известно, что Аброр Азимов закончил семь классов школы. Женат, есть ребенок 2014 года рождения. Официально не трудоустроен.

Родственники Аброра Азимова не верят, что он может быть причастен к теракту в метро Санкт-Петербурга. Они считают, что Азимова подставили. Об этом информационному агентству «24.kg» рассказали его тетя и брат.



Из сообщения информационного агентства «24.kg»:

Аброр и Акрам (Акрам – его старший брат) никогда не были религиозными фанатиками.

Они уехали из Кыргызстана в 2009 году на Украину. Но в конце 2013-го оба брата перебрались в Россию. В 2014 году Аброр женился. Его супруга вместе с ребенком приехала в прошлом году в Кыргызстан. У его дочери врожденная травма, девочка нуждается в лечении. По словам родственников, лечение ребенок получает на родине Аброра, в Джалал-Абаде. Здесь же проживает и его мать.

Ранее в Петербурге задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова.

Еще двоих подозреваемых задержали в Москве.

Напомним, взрыв на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро прогремел 3 апреля. Он унес жизни 14 человек, также погиб террорист, который привел в действие взрывное устройство.

Смертник Акбаржон Джалилов репетировал теракт две недели. Последний месяц жил на съемной квартире. До этого часто менял жилье и паспорта (подробности).