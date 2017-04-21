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Теракт на Елисейских полях: что известно о человеке, открывшем огонь

21 апреля 2017 07:17
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Новости Франции. На Елисейских полях в Париже минувшей ночью произошел теракт. Злоумышленник открыл огонь по патрулю полицейских. Один из стражей правопорядка погиб в ходе перестрелки. Еще двое получили ранения.

Нападавший был ликвидирован. Позже выяснилось: он был известен спецслужбам и находился в базе данных экстремистов, представляющих угрозу национальной безопасности Франции. Полиция ведет поиски возможного сообщника террориста.

В связи с происшествием Франсуа Олланд ночью провел экстренное совещание Совета национальной безопасности. Все кандидаты на пост президента Франции временно прекратили агитацию и поездки по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Париже

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