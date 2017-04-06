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Петербургский смертник репетировал теракт две недели

06 апреля 2017 07:12
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Новости России. В России 6 апреля пройдут первые похороны жертв теракта в петербургском метро. В списках погибших 13 человек. Около 50, в том числе белорус, до сих пор в больнице.

Тем временем следователи озвучили подробности подготовки атаки. Смертник Акбарджон Джалилов репетировал теракт две недели. Последний месяц жил на съемной квартире. До этого часто менял жилье и паспорта.

Следователи сейчас проверяют его связь с террористической организацией. Пока ни одна группировка ответственность за атаку на себя не взяла. Чтобы обезопасить пассажиров «подземки», правительство России приняло решение о создании групп быстрого реагирования для защиты метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в метро Санкт-Петербурга

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