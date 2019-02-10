При взрыве в булочной во французском Лионе погиб ребенок

Новости Франции. В булочной во французском Лионе прогремел взрыв: два человека погибли, в том числе ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В булочной во французском Лионе прогремел взрыв: два человека погибли, в том числе ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще четверо получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, возникший после взрыва. Причина ЧП пока не установлена, полиция проводит расследование.