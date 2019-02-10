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При взрыве в булочной во французском Лионе погиб ребенок

10 февраля 2019 12:57
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Новости Франции. В булочной во французском Лионе прогремел взрыв: два человека погибли, в том числе ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

При взрыве в булочной во французском Лионе погиб ребенок-1

Еще четверо получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, возникший после взрыва. Причина ЧП пока не установлена, полиция проводит расследование.

# Взрыв # Фотофакт

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