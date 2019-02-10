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На 29 году жизни погиб британский рэпер Cadet

10 февраля 2019 09:08
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Новости Великобритании. 9 февраля 28-летний британский рэпер Cadet (Блейн Джонсон) погиб в автомобильной аварии по пути на концерт.  

Как сообщает Daily Mail, рэпер должен был выступить в Килском университете, куда поехал на такси Toyota Prius. В определённый момент произошло столкновение с Vauxhall Combo. Прибывшие к месту происшествия медики пытались спасти певца, однако мужчина погиб.  

Отмечается, что 22-летний и 36-летний водители госпитализированы с серьёзными травмами, у трёх пассажиров Vauxhall незначительные ранения.  

Родственники Cadet написали о его смерти на странице рэпера в Instagram.  

«Мы, семья Блейна Кэмерона Джонсона, известного как Cadet (Недооценённая легенда), с грустью сообщаем, что в ранние часы 9 февраля 2019 года он погиб, находясь в такси, в котором ехал на выступление», – говорится в публикации.  

На 29 году жизни погиб британский рэпер Cadet -1

Фото: facebook.com/WhoCadetCadet  

Множество знаменитых людей принесло свои соболезнования. Многие из них поделились воспоминаниями о Cadet, называя его счастливым человеком, у которого всё получалось.  

Рэпер начал сольную карьеру в 2015 году. К настоящему моменту видео с его первой сольной песней набрало на YouTube почти три миллиона просмотров. Один из последних синглов Cadet под названием «Advice» попал в британский чарт и стал 27 из 40 лучших. Клип на эту песню посмотрели более 18 миллионов раз.  

В июле 2019 года рэпер должен был выступить на крупном фестивале Wireless в Лондоне.  

# Некролог

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