На 29 году жизни погиб британский рэпер Cadet

Новости Великобритании. 9 февраля 28-летний британский рэпер Cadet (Блейн Джонсон) погиб в автомобильной аварии по пути на концерт.

Как сообщает Daily Mail, рэпер должен был выступить в Килском университете, куда поехал на такси Toyota Prius. В определённый момент произошло столкновение с Vauxhall Combo. Прибывшие к месту происшествия медики пытались спасти певца, однако мужчина погиб.

Отмечается, что 22-летний и 36-летний водители госпитализированы с серьёзными травмами, у трёх пассажиров Vauxhall незначительные ранения.

Родственники Cadet написали о его смерти на странице рэпера в Instagram.

«Мы, семья Блейна Кэмерона Джонсона, известного как Cadet (Недооценённая легенда), с грустью сообщаем, что в ранние часы 9 февраля 2019 года он погиб, находясь в такси, в котором ехал на выступление», – говорится в публикации.