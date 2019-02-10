В Генуе спущен первый пролёт обрушившегося моста

Новости Италии. В итальянской Генуе спущен первый пролет обрушившегося летом моста. На это ушло не менее 10 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В итальянской Генуе спущен первый пролет обрушившегося летом моста. На это ушло не менее 10 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа оказалась нелегкой во всех смыслах. Вес блочной конструкции около 900 тонн, а спускали ее с 50-метровой высоты.
Вся операция по полному демонтажу виадука займет еще не один месяц. Новый мост обещают построить к началу 2020 года.