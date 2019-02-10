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В Генуе спущен первый пролёт обрушившегося моста

10 февраля 2019 13:00
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Новости Италии. В итальянской Генуе спущен первый пролет обрушившегося летом моста. На это ушло не менее 10 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Генуе спущен первый пролёт обрушившегося моста-1

Работа оказалась нелегкой во всех смыслах. Вес блочной конструкции около 900 тонн, а спускали ее с 50-метровой высоты.

В Генуе спущен первый пролёт обрушившегося моста-4

Вся операция по полному демонтажу виадука займет еще не один месяц. Новый мост обещают построить к началу 2020 года.

# Обушение моста # Фотофакт

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