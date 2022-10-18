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Число погибших после падения бомбардировщика в Ейске возросло до 13 человек

18 октября 2022 09:11
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Новости России. Число погибших в результате падения самолета Су-34 на 9-этажный дом в городе Ейске Краснодарского края России возросло до 13 человек, трое из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели уже завершили разбор завалов. За время поисковой операции им удалось спасти 68 человек и более 360 эвакуировать.

Число погибших после падения бомбардировщика в Ейске возросло до 13 человек-1

Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал истребитель-бомбардировщик Су-34. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения. Оба пилота катапультировались.

Число погибших после падения бомбардировщика в Ейске возросло до 13 человек-4

После падения дом загорелся с первого по пятый этаж. Сейчас огонь потушен, происходит осмотр квартир. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы.

# Самолет # Новости России # Фотофакт

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