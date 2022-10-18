Число погибших после падения бомбардировщика в Ейске возросло до 13 человек

Новости России. Число погибших в результате падения самолета Су-34 на 9-этажный дом в городе Ейске Краснодарского края России возросло до 13 человек, трое из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели уже завершили разбор завалов. За время поисковой операции им удалось спасти 68 человек и более 360 эвакуировать.