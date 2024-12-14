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Через пять недель. В Раде рассказали, когда может быть заключено перемирие

14 декабря 2024 14:32
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Депутат украинского парламента Александр Дубинский, находящийся в заключении по подозрению о госизмене, высказал мнение, что перемирие с Россией может быть заключено в течение пяти недель, чтобы избежать дальнейших потерь. Об этом пишет РИА Новости.

Он высказал недоумение по поводу того, почему перемирие не было заключено немедленно. Дубинский также подверг критике применение Вооруженными силами Украины ракет ATACMS по Таганрогу, что повлекло за собой ответный удар России по топливно-энергетической инфраструктуре Украины. 

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту России Владимиру Путину и лидеру Украины Владимиру Зеленскому с инициативой обмена пленными и рождественского перемирия, однако второй отклонил это предложение. 

Хотя Россия, как сообщается, и согласилась на обмен пленными, решение о прекращении огня еще не принято. Официальный представитель МИД РФ заявил, что достижение мира не является приоритетом для Украины.

# Международная политика

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