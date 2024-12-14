Будущий год, вероятно, станет переговорным годом по Украине, что плохо для Киева на фоне потерь территорий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Вне зависимости от того, к какому результату в итоге пришли бы президентские выборы в США, война в Украине, скорее всего, прекратится в следующем году, что сделает 2025 год годом переговоров. Победа Дональда Трампа на выборах ускорит переговоры, что также является плохой новостью для Украины, так как российские войска наступают, а у Украины скоро закончатся солдаты.

Вероятно, Трамп не будет поддерживать Украину в военном отношении в случае нового столкновения после прекращения огня. Ранее он заявлял, что конфликт в Украине не разгорелся бы, если бы президентом США был он, а не Джо Байден, и пообещал разрешить конфликт за 24 часа, если его переизберут.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.