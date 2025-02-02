Чем грозит Прибалтике выход из БРЭЛЛ?

На кошельках европейцев могут отразиться в прямом смысле разорванные связи с Беларусью и Россией. С 9 февраля Литва, Латвия и Эстония выходят из БРЭЛЛ. Это кольцо, которое создавалось для перетока электричества между бывшими прибалтийскими республиками, нашей страной и Калининградской областью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

БРЭЛЛ позволял не только покупать дешевую энергию, но и был страховкой на случай аварий и экстренных ситуаций. Теперь такой страховки нет: Прибалтика синхронизируется с Польшей, а вышки и провода в Беларусь и Россию будут физически демонтированы.

Беларусь готова к выходу стран Балтии из БРЭЛЛ.

Цена вопроса – 1,6 миллиарда евро, которые выделены из бюджета ЕС. В том числе на информационное сопровождение проекта. В Литве его называют «окончательным освобождением от российской оккупации» и сравнивают с первыми годами независимости, когда страна топилась буржуйками.

Сегодня вместо самодельных печей у литовцев ветряки. В стране практически нет промышленности, поэтому около 50 % энергии Литва получает из воздуха, и более трети закупает. Поскольку других продавцов теперь физически не будет, монополистом на поставку станет Польша.