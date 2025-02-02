Чем грозит Прибалтике выход из БРЭЛЛ?
На кошельках европейцев могут отразиться в прямом смысле разорванные связи с Беларусью и Россией. С 9 февраля Литва, Латвия и Эстония выходят из БРЭЛЛ. Это кольцо, которое создавалось для перетока электричества между бывшими прибалтийскими республиками, нашей страной и Калининградской областью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
БРЭЛЛ позволял не только покупать дешевую энергию, но и был страховкой на случай аварий и экстренных ситуаций. Теперь такой страховки нет: Прибалтика синхронизируется с Польшей, а вышки и провода в Беларусь и Россию будут физически демонтированы.
Беларусь готова к выходу стран Балтии из БРЭЛЛ.
Цена вопроса – 1,6 миллиарда евро, которые выделены из бюджета ЕС. В том числе на информационное сопровождение проекта. В Литве его называют «окончательным освобождением от российской оккупации» и сравнивают с первыми годами независимости, когда страна топилась буржуйками.
Сегодня вместо самодельных печей у литовцев ветряки. В стране практически нет промышленности, поэтому около 50 % энергии Литва получает из воздуха, и более трети закупает. Поскольку других продавцов теперь физически не будет, монополистом на поставку станет Польша.
А между тем в Польше сейчас самые высокие оптовые цены на электроэнергию в ЕС – около 90 евро за мегаватт-час. Для сравнения: Швеция платит втрое, а Франция вдвое меньше, но теперь поляки смогут перепродавать дорогую электроэнергию в Прибалтику еще дороже.
В декабре 2024 года оптовые цены в Литве уже достигли 138 евро за мегаватт-час, это абсолютный рекорд для ЕС. Грубо говоря – польская цена плюс 40 %. Само собой, что рост стоимости электричества будет заложен во все товары и услуги, которые производит Литва, и ударит по уровню жизни населения. Косвенно это выгодно и США – тем самым добиваются остатки промышленности в Восточной Европе, которая будет перетекать в Западную, а затем и в Штаты. Также таким образом поддерживается польский союзник США.
Почему Литва и Латвия не хотят покупать дешевую энергию у Беларуси – вопрос риторический. Населению это объясняют заботой о природе, и у Литвы действительно теперь есть все шансы при малейшей аварии вернуться в условия конца XIX века и жить в полной гармонии с природой.