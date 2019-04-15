Протест против мигрантов в Копенгагене закончился дракой и беспорядками

Новости Дании. Задержаны более 20 человек. Столкновения спровоцировала акция местной право-радикальной партии, которую её сторонники решили провести в мусульманском квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Дании. Задержаны более 20 человек. Столкновения спровоцировала акция местной право-радикальной партии, которую её сторонники решили провести в мусульманском квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между противниками антииммигрантского движения и митингующими завязалась драка. Демонстранты поджигали баррикады, мусорные баки и автомобили.
Досталось и правоохранителям: в них летели бутылки и камни. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.