Протест против мигрантов в Копенгагене закончился дракой и беспорядками

Новости Дании. Задержаны более 20 человек. Столкновения спровоцировала акция местной право-радикальной партии, которую её сторонники решили провести в мусульманском квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между противниками антииммигрантского движения и митингующими завязалась драка. Демонстранты поджигали баррикады, мусорные баки и автомобили.