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Протест против мигрантов в Копенгагене закончился дракой и беспорядками

15 апреля 2019 14:10
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Новости Дании. Задержаны более 20 человек. Столкновения спровоцировала акция местной право-радикальной партии, которую её сторонники решили провести в мусульманском квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протест против мигрантов в Копенгагене закончился дракой и беспорядками-1

Между противниками антииммигрантского движения и митингующими завязалась драка. Демонстранты поджигали баррикады, мусорные баки и автомобили.

Протест против мигрантов в Копенгагене закончился дракой и беспорядками-4

Досталось и правоохранителям: в них летели бутылки и камни. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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