В Киеве вандалы залили цементом чашу на памятнике героям Великой Отечественной войны

Новости Украины. В киевском парке Славы вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чашу вечного огня неизвестные залили цементом.

Все происходящее запечатлели камеры видеонаблюдения. Правоохранительные органы сейчас изучают все обстоятельства инцидента и обещают наказать злоумышленников. Отметим, что это не первое нападение на мемориал. В начале ноября злоумышленники уже пытались изуродовать памятник. А в апреле с монумента были похищены бронзовые детали чаши.