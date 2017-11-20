Прямой эфир

В США скончался 83-летний убийца Чарльз Мэнсон

20 ноября 2017 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США скончался серийный убийца Чарльз Мэнсон. Преступнику было 83 года.

По информации AP, Мэнсон отбывал пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме. За решеткой он провел почти полвека.

В США скончался 83-летний убийца Чарльз Мэнсон-1

На минувшей неделе у заключенного ухудшилось самочувствие и его доставили в больницу. Причина смерти Мэнсона пока неизвестна. О смерти преступника сообщила сестра актрисы Шерон Тейт, которую убила банда Мэнсона.

Чарльза Мэнсона называют одним из самых известных преступников США. В 1969 году он был причастен к убийству беременной жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт. Его банда совершила ряд других жестоких убийств.

Квентин Тарантино собирается снять фильм о Чарльзе Мэнсоне

# Фотофакт # Некролог # Чарльз Мэнсон

Другие новости рубрики

Все новости
Фестиваль культуры мяо в Китае: видеофакт
20 ноября 2017 12:31

Фестиваль культуры мяо в Китае: видеофакт

В вагоне метро Нью-Йорка бегающая крыса вызвала панику
20 ноября 2017 10:34

В вагоне метро Нью-Йорка бегающая крыса вызвала панику

Второй тур выборов в Чили пройдет 17 декабря. Пока лидирует Себастьян Пиньера
20 ноября 2017 09:22

Второй тур выборов в Чили пройдет 17 декабря. Пока лидирует Себастьян Пиньера