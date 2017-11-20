В США скончался 83-летний убийца Чарльз Мэнсон

По информации AP, Мэнсон отбывал пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме. За решеткой он провел почти полвека.

Новости США. В США скончался серийный убийца Чарльз Мэнсон. Преступнику было 83 года.

На минувшей неделе у заключенного ухудшилось самочувствие и его доставили в больницу. Причина смерти Мэнсона пока неизвестна. О смерти преступника сообщила сестра актрисы Шерон Тейт, которую убила банда Мэнсона.

Чарльза Мэнсона называют одним из самых известных преступников США. В 1969 году он был причастен к убийству беременной жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт. Его банда совершила ряд других жестоких убийств.