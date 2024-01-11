Из-за забастовок и протестов в Германии люди не могут доехать до работы

Волна забастовок накрыла Германию. К протестующим с начала недели фермерам присоединились и машинисты железнодорожного транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране практически парализовано движение. Добраться на работу, учебу, в магазины – для немцев задача со звездочкой. Главные автомагистрали перекрыли аграрии, теперь еще и около 80 % поездов дальнего следования и региональных электричек отменены. Ожидается, что стачка продлится до вечера 12 января. Это акция протеста уже повлияла на планы миллионов местных жителей. Большинство из них ежедневно добираются до работы именно на электричках.

Если поезд не придет, мне придется работать из дома со своего ноутбука. Но благо, у меня есть такая возможность и это не проблема. Но если предположить, что у меня на сегодня была назначена встреча с клиентом, то это стало бы проблемой.

Мне много пришлось искать другие маршруты, чтобы добраться до центрального вокзала Дюссельдорфа в 10:30 утра. Но это мне дорого обошлось. Я потратил кучу времени, нервов и денег.

Что касается забастовок аграриев, опасаясь раскола немецкого общества, власти Германии попытались попросту купить протестующих, предложив сохранить некоторые субсидии. Однако фермеров это не устроило. Они продолжают стачки.

Профсоюз машинистов добивается повышения зарплат и сокращения рабочих часов с 38 до 35 в неделю. В руководстве железных дорог считают это требование невыполнимым. Отметим, забастовки и протесты усиливают давление на коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца, которое и так не может решить растущие экономическими проблемы. Провал Шольца подтверждают и данные соцопросов. По их результатам, рейтинг канцлера ежемесячно падает на несколько пунктов.