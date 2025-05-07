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Цены на газ для домохозяйств ЕС выросли до рекордных показателей

07 мая 2025 07:25
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Снижение поставок российского газа сказалось на рядовых жителях Евросоюза. Цены для домохозяйств выросли до рекорда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на газ для домохозяйств ЕС выросли до рекордных показателей-2

Рост в значительной степени обусловлен повышением налогов во многих странах ЕС, поскольку предыдущие меры поддержки, которые принимались в разгар энергетического кризиса в 2022 году, закончили свое действие. Самые высокие за 17 лет цены сейчас в Швеции, Нидерландах и Италии.

# Международная политика # Кризис в ЕС

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