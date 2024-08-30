СМИ: армия Израиля завершила операцию на юге сектора Газа

Израильская армия завершила операцию на юге сектора Газа. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на командование ЦАХАЛ. Все подразделения, которые участвовали в ней, покидают район Хан-Юниса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в Министерстве обороны, решение было принято после того, как стало ясно, что все цели операции были выполнены. За время ее проведения израильские военные смогли обнаружить и уничтожить шесть туннелей общей протяженностью около 60 километров, ликвидировали более 250 террористов и вернули шесть тел заложников. Также в ходе военной операции полностью разрушены десятки объектов инфраструктуры ХАМАС в районах Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха. Найдены большие склады оружия и секретные документы движения.