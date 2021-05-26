«Ценность ваших мнений равна нулю». Башар Асад прокомментировал заявления США и Европы о выборах в Сирии

Новости Сирии. Сирия выбирает президента. На пост главы государства претендуют три кандидата, в том числе действующий лидер Башар Асад, находящийся у власти с 2000 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране открыто более 12 тысяч избирательных участков. Отдать свой голос могут свыше 18 миллионов граждан. Фаворитом гонки считается действующий президент. Несколько дней назад в его поддержку состоялись массовые шествия.

Впрочем, несмотря на итоги голосования, ряд европейских стран и США уже дали понять, что не признают их справедливыми и честными. Однако для Сирии заявления Запада о законности выборов не имеют никакого значения. Придя на участок для голосования, глава государства также отметил, что ценность мнений этих стран равна нулю.