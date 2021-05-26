«Ценность ваших мнений равна нулю». Башар Асад прокомментировал заявления США и Европы о выборах в Сирии

Новости Сирии. Сирия выбирает президента. На пост главы государства претендуют три кандидата, в том числе действующий лидер Башар Асад, находящийся у власти с 2000 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. Сирия выбирает президента. На пост главы государства претендуют три кандидата, в том числе действующий лидер Башар Асад, находящийся у власти с 2000 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей стране открыто более 12 тысяч избирательных участков. Отдать свой голос могут свыше 18 миллионов граждан. Фаворитом гонки считается действующий президент. Несколько дней назад в его поддержку состоялись массовые шествия.
Впрочем, несмотря на итоги голосования, ряд европейских стран и США уже дали понять, что не признают их справедливыми и честными. Однако для Сирии заявления Запада о законности выборов не имеют никакого значения. Придя на участок для голосования, глава государства также отметил, что ценность мнений этих стран равна нулю.
Башар Асад, президент Сирии:
Как государство нас совершенно не волнуют такие заявления. Но важнее того, что говорит правительство, то, что говорят люди. Я думаю, то, что мы наблюдали последние несколько недель, было ясным ответом для всех этих стран. Он говорит им, что ценность ваших мнений равна нулю.
Выборы проходят при соблюдении санитарных мер. Подготовились власти и к возможным провокациям и террористическим атакам. По данным местных СМИ, возле одного из участков прогремел мощный взрыв. Подробности происшествия пока неизвестны. Приняты дополнительные меры безопасности.