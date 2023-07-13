«Цель – посеять хаос, ослабить государство». Совет ООН принял очередную антибелорусскую резолюцию

Запад не оставляет попыток навязать свое виденье мироустройства, используя для давления международные площадки. Совет ООН по правам человека принял очередную антибелорусскую резолюцию – на этот раз по правам человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее лоббистами кроме США и ЕС также выступили Великобритания и Украина.

Главный тезис документа – дела с правами человека в Беларуси – хуже некуда. Западные политики и эксперты упорно продолжают трактовать экстремистскую деятельность, пропаганду терроризма, разжигание идеологической вражды и другие преступления как борьбу за свободу и демократию. При этом Европа также упорно игнорирует примеры других стран, власти которых не моргнув глазом идут на крайне жестокие меры в отношении своих граждан. Вот только эти государства почему-то получают от Запада поддержу, в то время как Беларусь – давление и санкции.

Лариса Бельская, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве:

Мир уже не живет по законам, международным правилам. Мир разрушен, миропорядок тоже. Есть группа стран, манипулирующая правозащитными механизмами, чтобы продвигать свои геополитические интересы, маскируя их озабоченностью правами человека. Много лет через резолюции и механизмы Совета осуществляется давление на мою страну. Цель – посеять хаос, ослабить государство как суверенного участника международных отношений. Но белорусское государство мирно развивается и улучшает условия для всех прав человека, часто вопреки искусственным барьерам в виде западных санкций и попыток искусственной изоляции моей страны на международной арене.