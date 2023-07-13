Риттер: после саммита НАТО процесс распада Украины запущен

Украина приближается к коллапсу. Этот процесс ускорился после саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил бывший разведчик ВС Америки Скотт Риттер, приводит информацию РИА Новости.

По его словам, после саммита Украина должна понимать, что страна – мясо для мясорубки. И это ужасная правда. Риттер отметил, что страна движется к моменту коллапса и мы это скоро увидим, а саммит НАТО запустил процесс распада Украины как государства.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что Украина не вступит в Альянс до завершения конфликта с Российской Федерацией.