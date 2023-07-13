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Риттер: после саммита НАТО процесс распада Украины запущен

13 июля 2023 14:27
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Украина приближается к коллапсу. Этот процесс ускорился после саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил бывший разведчик ВС Америки Скотт Риттер, приводит информацию РИА Новости. 

По его словам, после саммита Украина должна понимать, что страна – мясо для мясорубки. И это ужасная правда. Риттер отметил, что страна движется к моменту коллапса и мы это скоро увидим, а саммит НАТО запустил процесс распада Украины как государства. 

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что Украина не вступит в Альянс до завершения конфликта с Российской Федерацией. 

# Международная политика # Скотт Риттер

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