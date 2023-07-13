Посол Украины в Лондоне назвал нездоровым сарказм Зеленского в адрес Уоллеса

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко охарактеризовал сарказм украинского президента Владимира Зеленского в сторону британского главы оборонного ведомства Бена Уоллеса нездоровой реакцией. Об этом пишет РИА Новости.

Посол отметил, что в словах президента Украины присутствовал сарказм, когда Зеленский сказал, что готов ежедневно звонить Уоллесу и благодарить за оказанную помощь.

Как сообщалось, британский руководитель Минобороны заявил, что президент Украины должен быть благодарен союзникам за оказанную помощь. Также он отметил, что в западных странах люди хотят видеть благодарность со стороны Киева и этому украинским властям нужно уделять больше внимания.

Пристайко заявил, что Украина и Великобритания не должны демонстрировать Российской Федерации, что между странами есть разногласия. Посол также обратился к Уоллесу. Он посоветовал главе оборонного ведомства звонить ему, если есть вопросы и высказывать недовольство в частном порядке.