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Посол Украины в Лондоне назвал нездоровым сарказм Зеленского в адрес Уоллеса

13 июля 2023 14:59
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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко охарактеризовал сарказм украинского президента Владимира Зеленского в сторону британского главы оборонного ведомства Бена Уоллеса нездоровой реакцией. Об этом пишет РИА Новости.

Посол отметил, что в словах президента Украины присутствовал сарказм, когда Зеленский сказал, что готов ежедневно звонить Уоллесу и благодарить за оказанную помощь.

Как сообщалось, британский руководитель Минобороны заявил, что президент Украины должен быть благодарен союзникам за оказанную помощь. Также он отметил, что в западных странах люди хотят видеть благодарность со стороны Киева и этому украинским властям нужно уделять больше внимания.

Пристайко заявил, что Украина и Великобритания не должны демонстрировать Российской Федерации, что между странами есть разногласия. Посол также обратился к Уоллесу. Он посоветовал главе оборонного ведомства звонить ему, если есть вопросы и высказывать недовольство в частном порядке.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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