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ЦАХАЛ заявил об ошибочно убитых трёх израильских заложниках

16 декабря 2023 08:33
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Армия обороны Израиля информировала, что в процессе боя в секторе Газа военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь по трем израильским заложникам, ошибочно определив их как угрозу, пишет ТАСС.

В пресс-службе армии обороны Израиля сообщили, что ЦАХАЛ начато расследование инцидента. Эш-Шуджаия в секторе Газа – «зона активных боевых действий» По завершении боя, когда проводился обыск и проверка в районе, где случился инцидент, у израильских военнослужащих возникло подозрение касательно личностей погибших. «Их тела были перевезены на территорию Израиля для экспертизы, которая подтвердила, что это трое израильских заложников», – сообщили в ведомстве.

В заявлении также сказано, что «ЦАХАЛ глубоко сожалеет в связи с этим трагическим инцидентом и выражает семьям искренние соболезнования». Военные Израиля подчеркивают, что их миссия заключается в том, чтобы «найти пропавших без вести и вернуть всех заложников домой». 

# Международная политика

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