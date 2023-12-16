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В Европарламенте назвали безумными слова Столтенберга о конфликте в Украине

16 декабря 2023 07:58
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Депутат Европарламента Мик Уоллес обозначил как «безумные» слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга касательно украинского конфликта, пишет РИА Новости.

В социальной сети X Уоллес заявил, что ни Америка, ни Евросоюз не желали, чтобы «конфликт заканчивался, а генсек НАТО Столтенберг хвастался тем, что они его спровоцировали». Также дипломат добавил, что на провоцирование конфликта ЕС были потрачены миллиарды, но это повлекло за собой разрушение Украины.

«Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие...» – подчеркнул депутат Европарламента в возмущении.

Немногим ранее Уоллес уже акцентировал внимание на том, что вкладывая в украинский конфликт средства в огромных количествах, Запад сделал Украину заложником, загнав в «колониальную ловушку».

# Международная политика # Мик Уоллес

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