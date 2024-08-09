ЦАХАЛ сообщил о начале операции в Хан-Юнисе на юге Газы

Несмотря на рост напряжения между Израилем и Ираном, Тель-Авив не намерен сворачивать свои планы на южном направлении. Сегодня ЦАХАЛ начал военную операцию в Хан-Юнисе после получения разведданных, которые указывают на присутствие представителей ХАМАС в городе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают в оборонном ведомстве, израильские войска ведут боевые действия как на поверхности, так и под землей. Ко всему прочему, в военной кампании также участвуют военно-воздушные силы. Самолеты нанесли удары по 30 позициям ХАМАС. Напомним, боевые действия в регионе продолжаются с октября 2023 года. За это время Израиль взял в блокаду сектор, а также зачистил его большую часть. Из-за массированных боевых действий в городе сложилась трудная гуманитарная ситуация. Сейчас в Газе острая нехватка питьевой воды, медикаментов, продовольствия и топлива, а количество смертей среди мирных жителей уже практически достигло отметки в 40 тысяч человек.