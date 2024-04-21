Президент Швейцарии отправила Путину письмо с соболезнованиями после выборов

Президент Швейцарии Виола Амхерд отправила президенту России Владимиру Путину письмо по случаю переизбрания. Об этом пишет ТАСС.

В письме, которое не является поздравлением с его победой на президентских выборах, выражены слова соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и наводнением в регионах России.

В письме изложен призыв к налаживанию диалога в сложные времена и отмечается уважение Швейцарии к нормам международного права и правам человека.

С 15 по 17 марта в России проходили выборы президента 2024 года, на которых Путин победил, набрав 87,28% голосов. Швейцария, несмотря на нейтральный статус, поддержала санкции ЕС в отношении России и вошла в перечень стран, совершивших против нее недружественные действия.