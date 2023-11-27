При затоплении аквариума-музея в Севастополе погибли более 500 морских животных

В Севастопольском аквариуме-музее произошла трагедия – из-за затопления погибло более 500 морских обитателей. Об этом пишет РИА Новости.

Штормовые волны проникли в здание через вентиляционное отверстие на крыше. В числе погибших – 11 панцирных щук и крупные пираньи, жившие в аквариуме многие годы. Это стало результатом сильного шторма, вызванного средиземноморским циклоном, нанесшим значительный ущерб Крыму. Утоняется, что пресноводные тропические животные погибли от термического шока после того, как в их аквариумы попала холодная морская вода.