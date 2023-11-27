Прямой эфир

При затоплении аквариума-музея в Севастополе погибли более 500 морских животных

27 ноября 2023 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Севастопольском аквариуме-музее произошла трагедия – из-за затопления погибло более 500 морских обитателей. Об этом пишет РИА Новости.

Штормовые волны проникли в здание через вентиляционное отверстие на крыше. В числе погибших – 11 панцирных щук и крупные пираньи, жившие в аквариуме многие годы. Это стало результатом сильного шторма, вызванного средиземноморским циклоном, нанесшим значительный ущерб Крыму. Утоняется, что пресноводные тропические животные погибли от термического шока после того, как в их аквариумы попала холодная морская вода.

# Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
Почти половина немцев считает, что в Германии надо провести новые выборы
27 ноября 2023 08:57

Почти половина немцев считает, что в Германии надо провести новые выборы

Из Йемена по кораблю США были выпущены две баллистические ракеты
27 ноября 2023 08:55

Из Йемена по кораблю США были выпущены две баллистические ракеты

Израиль готов продлить перемирие в Газе – Нетаньяху
27 ноября 2023 08:51

Израиль готов продлить перемирие в Газе – Нетаньяху