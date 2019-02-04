Германия откажется от угля к концу 2038 года

Новости Германии. Германия должна полностью отказаться от использования угля при производстве электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение приняла правительственная комиссия, в которую вошли представители промышленных предприятий, профсоюзов, природоохранных организаций и научных кругов.

Теперь слово за властями. Им остаётся согласовать программу отказа от угля, которая будет реализована к концу 2038 года.