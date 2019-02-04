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Германия откажется от угля к концу 2038 года

04 февраля 2019 07:14
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Новости Германии. Германия должна полностью отказаться от использования угля при производстве электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия откажется от угля к концу 2038 года-1

Такое решение приняла правительственная комиссия, в которую вошли представители промышленных предприятий, профсоюзов, природоохранных организаций и научных кругов.

Германия откажется от угля к концу 2038 года-4

Теперь слово за властями. Им остаётся согласовать программу отказа от угля, которая будет реализована к концу 2038 года. 

# Добыча нефти # Фотофакт

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