Акции протеста в Уганде: погибли почти 30 человек

Новости Уганды. Почти 30 человек погибли в ходе столкновений на акциях протеста в Уганде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Уганды. Почти 30 человек погибли в ходе столкновений на акциях протеста в Уганде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беспорядки вспыхнули в стране после ареста оппозиционного кандидата в президенты Роберта Кьягуланьи.
Его задержали на встрече со сторонниками, обвинив в том, что на митинге присутствовало более 200 человек, что превышает допустимый в условиях пандемии лимит.
Демонстрации продолжаются уже несколько дней. Активисты возводят баррикады, жгут костры и вступают в стычки с правоохранителями. Несколько десятков человек пострадали. Около 350 дебоширов задержаны.