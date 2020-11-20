Акции протеста в Уганде: погибли почти 30 человек

Новости Уганды. Почти 30 человек погибли в ходе столкновений на акциях протеста в Уганде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспорядки вспыхнули в стране после ареста оппозиционного кандидата в президенты Роберта Кьягуланьи.

Его задержали на встрече со сторонниками, обвинив в том, что на митинге присутствовало более 200 человек, что превышает допустимый в условиях пандемии лимит.