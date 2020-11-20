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Акции протеста в Уганде: погибли почти 30 человек

20 ноября 2020 15:45
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Новости Уганды. Почти 30 человек погибли в ходе столкновений на акциях протеста в Уганде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста в Уганде: погибли почти 30 человек-1

Беспорядки вспыхнули в стране после ареста оппозиционного кандидата в президенты Роберта Кьягуланьи.

Акции протеста в Уганде: погибли почти 30 человек-4

Его задержали на встрече со сторонниками, обвинив в том, что на митинге присутствовало более 200 человек, что превышает допустимый в условиях пандемии лимит.

Акции протеста в Уганде: погибли почти 30 человек-7

Демонстрации продолжаются уже несколько дней. Активисты возводят баррикады, жгут костры и вступают в стычки с правоохранителями. Несколько десятков человек пострадали. Около 350 дебоширов задержаны.

# Акции протеста # Роберт Кьягуланьи # Фотофакт

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