«Будто второй сорт людей». Проживающие в Эстонии белорусы и россияне впервые не смогли проголосовать

В Эстонии завершились выборы в органы местного самоуправления. Однако и это событие не обошлось без попыток прибалтов вновь напомнить про свою русофобскую позицию. Эстония обзавелась новой поправкой в Конституции. Она запрещает гражданам Беларуси и России, живущим в стране, голосовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас таких около 3 тысяч белорусов и порядка 70 тысяч россиян. Этот массив населения будет игнорироваться на всех выборах. Теперь к урнам разрешено подходить только владельцам эстонского гражданства или приезжим из стран Евросоюза и НАТО. С этим крайне несогласны жители Нарвы, приграничного города, где проживает особенно много наших соотечественников.

Я ведь категорически против войны. Это безобразие. Почему? Почему меня лишили? Это повод просто, просто повод.

Это давление пошло, что русские не могут голосовать. Будто второй сорт людей.

Если ты хочешь голосовать в Эстонии, выучи эстонский и сдай на гражданство.

Власти объясняют такие меры соображениями национальной безопасности. В свою очередь эксперты утверждают, что за последние 30 лет местные выборы никак не влияли на политическую стабильность в стране. Сейчас же лишение избирательных прав создало проблему на ровном месте.