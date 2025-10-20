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«Будто второй сорт людей». Проживающие в Эстонии белорусы и россияне впервые не смогли проголосовать

20 октября 2025 06:28
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В Эстонии завершились выборы в органы местного самоуправления. Однако и это событие не обошлось без попыток прибалтов вновь напомнить про свою русофобскую позицию. Эстония обзавелась новой поправкой в Конституции. Она запрещает гражданам Беларуси и России, живущим в стране, голосовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будто второй сорт людей». Проживающие в Эстонии белорусы и россияне впервые не смогли проголосовать-2

Сейчас таких около 3 тысяч белорусов и порядка 70 тысяч россиян. Этот массив населения будет игнорироваться на всех выборах. Теперь к урнам разрешено подходить только владельцам эстонского гражданства или приезжим из стран Евросоюза и НАТО. С этим крайне несогласны жители Нарвы, приграничного города, где проживает особенно много наших соотечественников.

«Будто второй сорт людей». Проживающие в Эстонии белорусы и россияне впервые не смогли проголосовать-4

Я ведь категорически против войны. Это безобразие. Почему? Почему меня лишили? Это повод просто, просто повод. 

«Будто второй сорт людей». Проживающие в Эстонии белорусы и россияне впервые не смогли проголосовать-6

Это давление пошло, что русские не могут голосовать. Будто второй сорт людей.

«Будто второй сорт людей». Проживающие в Эстонии белорусы и россияне впервые не смогли проголосовать-8

Если ты хочешь голосовать в Эстонии, выучи эстонский и сдай на гражданство.

Власти объясняют такие меры соображениями национальной безопасности. В свою очередь эксперты утверждают, что за последние 30 лет местные выборы никак не влияли на политическую стабильность в стране. Сейчас же лишение избирательных прав создало проблему на ровном месте.

# Выборы # Международная политика

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