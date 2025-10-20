Экс-президент Франции Николя Саркози начнет отбывать срок в тюрьме 21 октября

Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к 5 годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании, будет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы «Санте», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

70-летнего политика поместят в изолятор, а не в отделение для уязвимых заключенных, куда обычно отправляют пожилых или известных лиц. «Санте» – единственное исправительное учреждение в черте Парижа. После начала отбывания наказания Николя Саркози сможет подать ходатайство об освобождении, и апелляционный суд должен будет рассмотреть его в течение 2 месяцев.