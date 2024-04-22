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Буданов заявил, что в мае для Украины настанут тяжелые времена

22 апреля 2024 07:50
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Глава ГУР Кирилл Буданов предостерег о предстоящих трудностях для украинской стороны, начиная с мая. Об этом пишет РИА Новости.

Также он отметил возможность начала масштабного вторжения российских войск в Донбасс, но отказался раскрыть подробности «комплексного подхода», которого, по его мнению, будет добиваться Россия.

Ранее Уильям Бернс, руководитель ЦРУ США, ранее сказал, что к концу года Украина может оказаться перед проблемами.

Кроме этого, главком ВСУ Александр Сырский отметил ухудшение обстановки на фронте из-за действий России, которая развернула наступательную операцию, добившись тактических успехов.

# Международная политика # Кирилл Буданов

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