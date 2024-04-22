Шольц объявил о конце эры ископаемого топлива в мире

Немецкий канцлер Олаф Шольц объявил о том, что эра ископаемого топлива подходит к концу, и подчеркнул необходимость изменения производственных процессов. Об этом пишет РИА Новости.

Он также поблагодарил премьер-министра Норвегии за поставку газа в Германию после разрыва торговых связей с Россией.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что покупка Германией сжиженного газа вместо трубопроводного российского снижает ее конкурентноспособность и экономику в целом. Он также отметил, что Запад допустил ошибку, отказываясь от покупки углеводородов у России, что повлечет за собой новую, еще более сильную зависимость от высоких цен.

В то же время в Москве заявляют, что те, кто отказались от покупки, все же будут покупать российские нефть и газ с помощью посредников, но по более высоким ценам.