В США разрешили следить за иностранцами без санкции суда

США вновь демонстрируют свое неуважение к правам человека. Речь о законе, который позволит вести слежку за иностранцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, спецслужбам больше не понадобятся санкции суда, чтобы прослушивать телефонные разговоры и читать электронную переписку граждан других государств. Они не имеют права без ордера вести такую же слежку за американцами. Однако, если те общаются с подозрительными, по мнению спецслужб, иностранцами, то это разрешено. Сейчас американских законодателей критикуют за грубое нарушение права на частную жизнь.