Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что в настоящее время готовится масштабная войсковая операция в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что частью этой подготовки также являются действия в Черном море. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что вторжение в Крым приведет к эскалации конфликта и «неотвратимым ответным действиям». Совет Федерации отметил готовность Минобороны к киевским провокациям в Черном море.

В Крыму планы Киева по наступлению на полуостров назвали авантюрой со стороны Запада, которая обернется для Украины большой трагедией

