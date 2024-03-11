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Буданов: ВСУ проведут военную операцию в Крыму

11 марта 2024 15:06
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Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что в настоящее время готовится масштабная войсковая операция в Крыму.  Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что частью этой подготовки также являются действия в Черном море. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что вторжение в Крым приведет к эскалации конфликта и «неотвратимым ответным действиям». Совет Федерации отметил готовность Минобороны к киевским провокациям в Черном море.

В Крыму планы Киева по наступлению на полуостров назвали авантюрой со стороны Запада, которая обернется для Украины большой трагедией
 

# Международная политика # Кирилл Буданов

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