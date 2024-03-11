В Польше всё больше предпринимателей приостанавливают свою деятельность

В Польше стремительно растет число частных предприятий, которые вынуждены закрыться или приостановить свою деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно опубликованным данным, только в январе 2024 года почти 13 компаний решились на такой шаг. Об этом говорят данные исследования, проведенного национальной финансово-аналитической компанией.

В прошлом году о прекращении работы заявили 250 тысяч фирм. Это на 61 % больше, чем годом ранее. Кроме того, в 2023-м в Польше закрылось более 3 000 магазинов, еще 10 тысяч приостановили работу. Однако самая драматичная ситуация сложилась в сфере строительства. В прошлом году с этого рынка ушли почти 53 тысячи компаний.

По данным аналитиков, это происходит по нескольким причинам. Во-первых, постоянно растущие производственные расходы, во-вторых, плачевное положение экономики. В-третьих, туманные перспективы для бизнеса. Предприниматели пока не дождались от нового правительства конкретных шагов, которые могли бы изменить положение. В этой ситуации многие предпочитают свернуть свою деятельность.