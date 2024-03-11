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МО Турции: Анкара не собирается просить разрешения на операцию вблизи своих границ

11 марта 2024 14:10
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Министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что Турция не будет запрашивать разрешение на проведения контртеррористической операции вблизи ее границ и предпримет необходимые меры. Об этом пишет РИА Новости.

Турецкие Вооруженные силы намерены провести крупную сухопутную военную операцию на севере Ирака – против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), согласно соглашению с багдадской администрацией. Гюлер отметил, что Турция не будет подчиняться указаниям других стран в сфере безопасности. Вооруженные силы Турции постоянно ведут операции по борьбе с РПК, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается летом решить вопрос безопасности границы с Ираком.

Кроме того, планируется создать «коридор безопасности» в Сирии. Конфликт с РПК начался в 1984 году и вновь возобновился в 2015 году. Наличие турецких войск в Ираке стало поводом для разногласий между Багдадом и Анкарой.

# Международная политика

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