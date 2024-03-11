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Франция приступила к созданию альянса стран, готовых отправить войска в Украину

11 марта 2024 14:05
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Франция начала подготовку к созданию альянса стран, готовых к отправке своих войск в Украину. Об этом сообщает американское издание Politico. Большинство европейских государств, в том числе Германия и Чехия, отвергли эту идею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция приступила к созданию альянса стран, готовых отправить войска в Украину-1

Но Париж нашел горячих сторонников ввязывания в конфликт в лице Эстонии, Латвии и Литвы. Там даже похвалили Францию за нестандартное решение в оказании помощи Киеву. Также не исключает отправки своих военных в Украину и Польша, которая сейчас «меняет позицию», так как ранее премьер-министр страны Дональд Туск говорил, что Варшава не рассматривает такую возможность.

А глава польского МИД и вовсе сделал заявление, вызвавшее эффект разорвавшейся бомбы. По его словам, военнослужащие НАТО уже присутствуют в Украине, правда, из каких именно стран, пока непонятно. Решение Парижа создать военную коалицию не нашло поддержки и в самой Франции. А в Москве инициаторов этой провокации призвали хорошо подумать, к каким необратимым последствиям может привести отправка западных войск в Украину.

# Международная политика

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