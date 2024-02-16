Буданов признал плохую ситуацию на поле боя для ВСУ

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал в беседе с Liberation, что положение на фронтах для ВСУ плохое, но не критичное, несмотря на дефицит боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он отметил, что промышленность Украины и помощь западных стран не могут обеспечить нужды армии. По данным The Washington Post, в районе Авдеевки украинские войска начала отступление, и город может оказаться под российским контролем. В то же время командующий группой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что Вооруженные силы Украины готовят новые позиции под Авдеевкой.