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Буданов признал плохую ситуацию на поле боя для ВСУ

16 февраля 2024 13:04
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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал в беседе с Liberation, что положение на фронтах для ВСУ плохое, но не критичное, несмотря на дефицит боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он отметил, что промышленность Украины и помощь западных стран не могут обеспечить нужды армии. По данным The Washington Post, в районе Авдеевки украинские войска начала отступление, и город может оказаться под российским контролем. В то же время командующий группой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что Вооруженные силы Украины готовят новые позиции под Авдеевкой.

# Международная политика # Кирилл Буданов

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