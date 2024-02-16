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FT: быстрый рост военной промышленности РФ беспокоит НАТО

16 февраля 2024 12:33
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НАТО обеспокоено стремительным ростом оборонной промышленности РФ, превзошедшим все ожидания Запада. Об этом пишет РИА Новости.

За год в России были выпущены миллионы артиллерийских снарядов и сотни единиц танков, в том время как будущее НАТО неопределенно в связи с возможным приходом Трампа на пост президента США.

Президент РФ Владимир Путин уверяет, что Россия не собирается атаковать государства НАТО, и обращается к странам Запада с просьбой о налаживании диалога, подчеркнув, что «умные люди» прекрасно понимают, что российская угроза – это лишь отвлекающий маневр.

# Международная политика

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