НАТО обеспокоено стремительным ростом оборонной промышленности РФ, превзошедшим все ожидания Запада. Об этом пишет РИА Новости.

За год в России были выпущены миллионы артиллерийских снарядов и сотни единиц танков, в том время как будущее НАТО неопределенно в связи с возможным приходом Трампа на пост президента США.

Президент РФ Владимир Путин уверяет, что Россия не собирается атаковать государства НАТО, и обращается к странам Запада с просьбой о налаживании диалога, подчеркнув, что «умные люди» прекрасно понимают, что российская угроза – это лишь отвлекающий маневр.