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На Западе призывают к прекращению боевых действий в Украине

16 февраля 2024 11:52
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Западные политики призывают к прекращению боевых действий в Украине и мирным переговорам. Поводом для таких заявлений стала нехватка средств. Финансовые и военные ресурсы для снабжения Киева попросту иссякли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Западе призывают к прекращению боевых действий в Украине-1

Так, сенатор от штата Алабама заявил, что Соединенные Штаты должны запустить переговорный процесс, так как американского бюджета уже не хватает даже на собственные нужды. По его словам, если правительство продолжит выделять пакеты помощи, то качество жизни обычных американцев заметно ухудшится.

На Западе призывают к прекращению боевых действий в Украине-4

Томми Табервилл, сенатор США от штата Алабама:
Американский народ больше не может продолжать финансировать это. Нам нужны дипломаты, нам нужны люди, которые будут заключать соглашения, делающие этот мир более безопасным местом.

На Западе призывают к прекращению боевых действий в Украине-7

О трудностях в спонсировании Украины заявляют и в Европе. Призывы о прекращении финансирования Киева звучат от французских и немецких политиков. Министр финансов Германии заявил о неспособности выделения федеральным правительством выплат в бюджет ЕС из-за помощи Украине.

# Международная политика

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