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Лавров рассказал, что в ЕС хотят отправить Украине дальнобойное оружие

16 февраля 2024 12:01
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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ЕС рекомендует Украине применять дальнобойное оружие, которое может вызвать замешательство и доверие людей. Об этом пишет РИА Новости.

«(ЕС советует - прим.ред.) делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений» – сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что Запад использовал Украину для того, чтобы сдержать и нанести России стратегическое поражение. Также Лавров подверг критике политику украинской стороны в сфере русского языка. Он отметил, что РФ готова к переговорному процессу и хочет положить конец украинскому конфликту.

# Международная политика # Сергей Лавров

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