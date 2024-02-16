Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ЕС рекомендует Украине применять дальнобойное оружие, которое может вызвать замешательство и доверие людей. Об этом пишет РИА Новости.

«(ЕС советует - прим.ред.) делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений» – сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что Запад использовал Украину для того, чтобы сдержать и нанести России стратегическое поражение. Также Лавров подверг критике политику украинской стороны в сфере русского языка. Он отметил, что РФ готова к переговорному процессу и хочет положить конец украинскому конфликту.