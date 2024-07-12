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Брюссель готовится к масштабной торговой войне с Китаем

12 июля 2024 16:49
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Брюссель начал готовиться к масштабной торговой войне с Китаем. По данным СМИ, поводом для открытия нового экономического фронта стало развитие торговых связей Поднебесной с Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брюссель готовится к масштабной торговой войне с Китаем-1

Еврочиновники планируют ввести в отношении КНР карательный механизм международных госзакупок. Он подразумевает блокировку доступа Пекина к государственным тендерам по всей Европе в случае неповиновения. Ранее Еврокомиссия уже ввела предварительные антидемпинговые пошлины на электромобили из Китая, однако данной меры там показалось мало, поэтому Евросоюз планирует продолжить расширять список ограничений даже в ущерб себе.

# Международная политика

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