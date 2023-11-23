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Британия планирует сократить поток мигрантов как нелегальных, так и по рабочим визам

23 ноября 2023 07:55
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Британия ищет способы сокращения притока мигрантов. Речь идет не только о нелегалах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия планирует сократить поток мигрантов как нелегальных, так и по рабочим визам-1

Нововведения могут затронуть и тех, кто прибывает в страну по рабочим визам. Власти намерены сделать наем иностранцев менее выгодным для работодателей. Для этого планируют даже повысить уровень зарплаты для местных специалистов. Впрочем, получит ли инициатива поддержку законодателей еще неизвестно.

# Международная политика # Фотофакт

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