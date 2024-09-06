Согласно им, 85 % опрошенных негативно оценивают работу Шольца и его сторонников. Элиты ФРГ, которые сейчас находятся у власти, планомерно теряют позиции. И свидетельствуют об этом не только опросы общественного мнения, но и результаты выборов.

Коалиция немецкого канцлера с треском проиграла оппозиционным кандидатам в Тюрингии и Саксонии. Голосование там прошло в начале сентября. По итогам ультраправые партии получили поддержку практически каждого второго избирателя, а вот блок Шольца не досчитался 13 % голосов, если сравнивать с результатами прошлых выборов.