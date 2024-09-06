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Жители Германии негативно оценивают работу Шольца

06 сентября 2024 13:52
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Жители Германии недовольны работой правительства. Это подтверждают данные социологического исследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии негативно оценивают работу Шольца-2

Согласно им, 85 % опрошенных негативно оценивают работу Шольца и его сторонников. Элиты ФРГ, которые сейчас находятся у власти, планомерно теряют позиции. И свидетельствуют об этом не только опросы общественного мнения, но и результаты выборов. 

Коалиция немецкого канцлера с треском проиграла оппозиционным кандидатам в Тюрингии и Саксонии. Голосование там прошло в начале сентября. По итогам ультраправые партии получили поддержку практически каждого второго избирателя, а вот блок Шольца не досчитался 13 % голосов, если сравнивать с результатами прошлых выборов.

# Международная политика

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